Rive Gauche Television
Staffel 3
Folge 8
45 Min.
Ab 16

An einem ruhigen Nachmittag passiert in Colorado Springs ein grausamer Mord: Eine schwangere Frau und ihre zwei jungen Söhne werden getötet und die Polizei findet am Tatort wenige Hinweise auf den Täter. Ermittler Joe Kenda veranlasst eine ausgiebige Suche nach Verdächtigen, erfährt jedoch bald, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...

Rive Gauche Television
