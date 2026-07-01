Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 1: Ron Simms
41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Ron Simms ist einer der gefürchtetsten Serienmörder von Texas - bis er im Bunker weggesperrt wird. Jahre intensiver Therapie haben ihn verändert: Er ist bereit für echte Nähe, für eine Frau, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Mit neugefundenem Selbstbewusstsein zieht er los und sucht sein Glück auf Dating-Events. Sein Charme verfehlt seine Wirkung nicht - bis er den Frauen eröffnet, wer er wirklich ist. Special Agent Henderson und ihr Team heften sich an seine Fersen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved