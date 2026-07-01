Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 3: Zack Lang
41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Nach seiner Flucht aus dem Bunker verfällt Zack Lang in alte Muster. Er sucht nach mittellosen Männern, die er neu einkleiden und in Vaterfiguren verwandeln kann. Als seine Traumata erneut hochkommen, macht Zack jedoch kurzen Prozess. Bex und ihr Team folgen seinen blutigen Spuren und stoßen nebenbei bei der Suche nach Lazarus' wahrer Identität auf eine vielversprechende Spur.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved