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Hunting Party - Die Mörderjagd

Byron May

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 18.08.2026
Byron May

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 10: Byron May

41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Der Serienkiller Byron May ist nach seinem Aufenthalt im Bunker wieder auf freiem Fuß. Um seine Mordlust zu stillen, verfolgt May einen perfiden Plan: Er stalkt seine Opfer, sammelt detaillierte Informationen über sie und versucht anschließend, ihr Vertrauen zu gewinnen, bevor er sie kaltblütig ermordet. Bex und ihr Team heften sich an die Fersen des Killers, um seinen Machenschaften ein Ende zu setzen.

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