Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 7: Sydney Fairfax
41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Professor Sidney Fairfax stellt eigene Studien im Bereich der Neurowissenschaften an. Dabei führt er seine Experimente allerdings am lebenden Objekt durch. Als er deshalb im Bunker landet, soll er herausfinden, wie das Gehirn eines Serienkillers funktioniert. Wieder auf freiem Fuß setzt Fairfax nun alles daran, seine Annahmen zu verifizieren.
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved