Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 5: Noah Cyrus
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Bex und ihr Team wollen Noah Cyrus stoppen, der nicht nur ein brutaler Killer ist, sondern auch unter einer Wahrnehmungsstörung leidet. Gemeinsam mit seinen Anhängern plant er einen Anschlag, der ein hohes Maß an Zerstörung verursachen und zahlreiche Todesopfer fordern soll. Cyrus selbst glaubt, unsterblich zu sein, weshalb ihm für sein Vorhaben jedes Mittel recht ist. Kann das FBI ihn rechtzeitig aufhalten?
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved