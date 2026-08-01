Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 9: Colette Akins
41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Der Tod ihres Vaters wirft Colette Akins völlig aus der Bahn. Sie beginnt zu fantasieren und die Stimme des Verstorbenen in ihrem Kopf zu hören. Nachdem sie mehrere Frauen kaltblütig ermordet hat, landet Colette im Bunker. Eine Operation am Gehirn soll sie von ihrem schrecklichen Trauma befreien. Zurück bleibt jedoch ein verängstigtes, einsames Mädchen, das sich sogleich auf die Suche nach seinem nächsten Opfer macht.
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved