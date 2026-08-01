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Hunting Party - Die Mörderjagd

Colette Akins

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 18.08.2026
Colette Akins

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 9: Colette Akins

41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Der Tod ihres Vaters wirft Colette Akins völlig aus der Bahn. Sie beginnt zu fantasieren und die Stimme des Verstorbenen in ihrem Kopf zu hören. Nachdem sie mehrere Frauen kaltblütig ermordet hat, landet Colette im Bunker. Eine Operation am Gehirn soll sie von ihrem schrecklichen Trauma befreien. Zurück bleibt jedoch ein verängstigtes, einsames Mädchen, das sich sogleich auf die Suche nach seinem nächsten Opfer macht.

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