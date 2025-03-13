Ice Pilots
Folge 11: Über den Nordatlantik
44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Die Landebahn des Flughafens Narsarsuaq in Grönland gilt als die gefährlichste der Welt. Von hier aus sollen Cory und Justin zwei Löschflugzeuge in die Türkei liefern. Christine will derweil Co-Pilotin in der DC-3 werden, doch Joe macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Und Mikey reist nach Dänemark um dort im Legoland eine neue Attraktion zu bestaunen, und begegnet dort den Lego-Versionen von Joe und sich selbst.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH