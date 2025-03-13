Ice Pilots
Folge 13: Buffalo rockt!
43 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Während des Transports der Wasserbomber in die Türkei stranden Justin und Cory in Kroatien. Unterdessen übernimmt Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson in Buffalo das Steuer der DC-3 auf dem Weg von Edmonton nach Yellowknife - doch er will sich auch an der DC-4 versuchen. Mikey darf während der Yellowknife Airshow einen CF-18 Kampfjet fliegen.
Ice Pilots
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH