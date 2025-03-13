Zum Inhalt springenBarrierefrei
Während des Transports der Wasserbomber in die Türkei stranden Justin und Cory in Kroatien. Unterdessen übernimmt Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson in Buffalo das Steuer der DC-3 auf dem Weg von Edmonton nach Yellowknife - doch er will sich auch an der DC-4 versuchen. Mikey darf während der Yellowknife Airshow einen CF-18 Kampfjet fliegen.

