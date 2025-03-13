Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 13.03.2025
Folge 9: Andere Länder, andere Sitten

44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Cory und Justin liefern das Löschflugzeug in Südkorea ab - und sind entsetzt, wie schlecht die Käufer vorbereitet sind. Die Stimmung brodelt, als es darum geht, die Maschine vom Schiff an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und für Mikey gibt es gleich doppeltes Herzklopfen: Zunächst absolviert er einen Fallschirmsprung und holt später das Model Kate Eaton zum Schneeschuhmarathon ab.

Kabel Eins Doku
