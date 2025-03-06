Ice Pilots
Folge 4: Marathoneinsatz
44 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Scott hat die hässlichste Fracht an Bord, die die Electra je transportiert hat und muss auf vereistem Asphalt landen. Außerdem zieht Christine aus der Stadt nach Yellowknife, um ein unglamouröses Leben bei Buffalo Airways zu führen. Und "Ice Roead Trucker" Alex braucht Joes Hilfe ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH