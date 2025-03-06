Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ice Pilots

Marathoneinsatz

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 06.03.2025
Marathoneinsatz

Ice Pilots

Folge 4: Marathoneinsatz

44 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Scott hat die hässlichste Fracht an Bord, die die Electra je transportiert hat und muss auf vereistem Asphalt landen. Außerdem zieht Christine aus der Stadt nach Yellowknife, um ein unglamouröses Leben bei Buffalo Airways zu führen. Und "Ice Roead Trucker" Alex braucht Joes Hilfe ...

