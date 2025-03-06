Ice Pilots
Folge 8: Flugzeug Ahoi
43 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Die Crew von Buffalo Airways hat eines ihrer Löschflugzeuge nach Südkorea verkauft. Justin und Cory fliegen es nach Vancouver und landen dort im Hafen, von wo aus es verschifft werden soll - so ein Transport wurde noch nie vorgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH