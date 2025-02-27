Ice Pilots
Folge 3: Höhen und Tiefen
44 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Tyler bekommt die einmalige Chance, mit seiner Cessna 180 einen Stunt zu fliegen. Derweil winkt Buffalo Co-Pilot Andrew ein Job bei Cathay Pacific Airlines - wie wird sein Boss Joe diese Nachricht aufnehmen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH