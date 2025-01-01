Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Sebastian - Flirt mit dem Teufel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3
Sebastian - Flirt mit dem Teufel

Sebastian - Flirt mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 3: Sebastian - Flirt mit dem Teufel

41 Min.Ab 12

Das Leben von Sebastian (34) könnte perfekter nicht laufen. Erfolg im Beruf und Glück in der Liebe. Doch er hat die Rechnung ohne seine neue Assistentin Kim (25) gemacht. Sie ist besessen von ihrem Chef und lässt nicht locker. In ihrem Kampf um Sebastians Herz zieht Kim alle Register. Als sie sich dann auch noch vom Firmendach stürzt, droht Sebastian hinter Gittern zu landen. Ein dramatischer Kampf um die Wahrheit beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen