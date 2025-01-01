Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Marlene - Der Morgen danach

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6
Marlene - Der Morgen danach

Marlene - Der Morgen danachJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 6: Marlene - Der Morgen danach

42 Min.Ab 12

Das ehemalige Fotomodell Marlene (39) bekommt zum Geburtstag einen Abend mit einem Callboy geschenkt. Marlene erkennt in ihm ihre Jugendliebe James wieder. Doch am nächsten Tag wird James wegen Mordverdachts verhaftet. Marlene weiß, dass er unschuldig ist, da er zur Tatzeit mit ihr zusammen war. Sie kann ihm aber kein Alibi geben, ohne dass ihr Mann von der Nacht mit ihrem Ex erfährt. Marlene ermittelt auf eigene Faust und wird nun selbst zur Zielscheibe des wahren Mörders ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen