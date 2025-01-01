Patricia - Mein Mörder und ichJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Patricia - Mein Mörder und ich
40 Min.Ab 12
Die Geschäftsfrau Patricia (41) wird in ihrem Fitnessstudio von einem Unbekannten überfallen. Sie erschlägt den Mann - eindeutig in Notwehr. Oder doch nicht? Als die ermittelnden Kommissare belastende Fotos bei dem Toten finden, wendet sich das Blatt. Wurde Patricia von dem Täter erpresst? Hat sie ihn deswegen eiskalt ermordet? Nach und nach spricht immer mehr gegen sie. Nur Joachim, Patricias Geliebter und Strafverteidiger, glaubt noch an ihre Unschuld ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH