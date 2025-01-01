Sylvia - Der Tod ist ein stiller VerräterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Sylvia - Der Tod ist ein stiller Verräter
42 Min.Ab 12
Taxifahrerin Sylvia (38) hat hohe Schulden, weil ihr an Krebs erkranker Ehemann Christian (39) nicht arbeiten kann. Als ein Kleinkrimineller in ihrem Taxi 10.000 Euro vergisst, kann sie nicht anders und steckt das Geld ein. Das bringt sie in höchste Gefahr, denn Drogenboss André (36) will sein Geld wiederhaben. Er schreckt vor nichts zurück und lässt keinen Zweifel daran, dass er Sylvias Tochter Hannah (11) etwas antut. Aus Angst lässt sich Sylvia auf einen riskanten Deal ein.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
