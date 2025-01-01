Alexander - Aus Versehen getötetJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 17: Alexander - Aus Versehen getötet
41 Min.Ab 12
Als Alexander Koch (38) erfährt, dass der Sportlehrer der Schule versucht hat, seine 16-Jährige Tochter zu vergewaltigen, sieht er Rot! In einem verhängnisvollen Moment entscheidet er sich, den Verdächtigen auf eigene Faust zur Rede zu stellen. Doch es kommt zum Eklat - der Mann stirbt! Alexander gerät plötzlich selbst unter Mordverdacht. Und es gibt sogar einen "Zeugen", der Alexander bei dem vermeintlichen Mord gesehen haben will.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
