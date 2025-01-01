In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Greta - Mein Mann das Monster
41 Min.Ab 12
Jahrelang hat die Hausfrau Greta (39) unter den ständigen Affären ihres Mannes David gelitten. Doch dann wird der erfolgreiche Geschäftsmann beschuldigt, ein Zimmermädchen vergewaltigt zu haben. Greta will einfach nicht glauben, dass sie mit einem Monster verheiratet ist. Doch als Greta und David Opfer eines Mordanschlags werden, kann sie die Augen nicht länger vor der Wahrheit verschließen ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH