SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 73
Folge 73: Franka - Sex nach Lehrplan

43 Min.Ab 12

Medizinstudentin Franka (25) ist lesbisch und mit Mia glücklich liiert. Ihren konservativen Eltern hat sie aus Angst erzählt, dass sie mit einem BWL-Studenten zusammen ist. Doch es kommt schlimmer: Als ihr Professor hinter Frankas Geheimnis kommt, erpresst er sie. Er fordert Sex für sein Schweigen. Die Polizei kann ihr nicht helfen, weil Aussage gegen Aussage steht und ihr Geheimnis bei Ermittlungen wahrscheinlich herauskäme. Wie soll sie sich entscheiden?

