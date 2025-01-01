Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivette - Agentin wider Willen

Staffel 1Folge 83
Folge 83: Ivette - Agentin wider Willen

43 Min.Ab 12

Die Hausfrau und Mutter Ivette (38) findet einen Koffer mit einer Million Euro. Ungewollt hat sie dadurch eine Undercover-Operation der Polizei gefährdet und gerät ins Visier eines Gangsters. Mit einer neuen Identität soll sie der Polizei jetzt helfen, den Kriminellen zu schnappen. Wird Ivette über sich hinauswachsen und den Sprung von der Hausfrau zur Agentin meistern?

