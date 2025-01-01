In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 84: Tanja - Vergiftetes Wasser
42 Min.Ab 12
Nach einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet landen das Ex-Model Tanja (29) und ihr Nachhilfeschüler Theo (16) mit Vergiftungen im Krankenhaus. Beide haben von einer Quelle getrunken, die mit giftigen Chemikalien verseucht war. Theos Zustand ist lebensbedrohlich. In Verdacht gerät eine Großlackiererei, für die Tanjas Mann Ben als Anwalt arbeitet. Gegen den Willen ihres Mannes beginnt Tanja undercover in der Lackiererei zu recherchieren - und begibt sich damit in höchste Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH