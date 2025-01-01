In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 8: Ein planloses Geschwisterpaar
41 Min.Ab 12
In der heutigen Folge ist Profikoch Gordon Ramsay in dem italienischen Restaurant "Levanti's" in Beaver, Pennsylvania, im Einsatz. Die Geschwister Dino und Tina sind die Besitzer des Lokals. Seitdem ein neues Restaurant in der Nähe eröffnet hat, laufen die Geschäfte miserabel. Als Gordon sich das Testessen bestellt, ist er geschockt - denn die Gerichte sind teilweise gefroren. Außerdem ist das Lokal verdreckt, und die Geschwister scheinen sich auch nicht gut zu verstehen ...
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
