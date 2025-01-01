Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Chappy der Küchenclown

All3MediaStaffel 6Folge 15
Chappy der Küchenclown

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 15: Chappy der Küchenclown

42 Min.Ab 12

In Nashville, Tennessee, versucht Chefkoch Gordon Ramsay, ein Restaurant auf die richtige Bahn zu bringen. Chappy, der Chefkoch, macht die Bewohner von Nashville dafür verantwortlich, dass das Restaurant nicht wie geplant läuft und nicht im Geringsten würde er vermuten, dass es möglicherweise auch an ihm und seinen Kochkünsten liegen könnte. Es ist für Ramsay eine sehr schwierige Aufgabe, dem Besitzer die Augen zu öffnen und das Restaurant nicht direkt schließen zu lassen ...

