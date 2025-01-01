Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Familienbetrieb außer Rand und Band (2)

All3MediaStaffel 6Folge 2
Folge 2: Familienbetrieb außer Rand und Band (2)

39 Min.Ab 12

Gordon Ramsay ist immer noch in der "Galleria 33" tätig, wo die beiden Schwester Rita und Lisa sich eigentlich einen Traum erfüllen wollten. Keiner der Mitarbeiter hat auch nur ansatzweise Respekt, und Gordon macht es den beiden nicht einfach ... Er hat genug und kann sich nicht einmal vorstellen, dass aus diesem Lokal noch etwas Vernünftiges wird. Nach viel harter Arbeit scheint es allerdings doch Form anzunehmen. Der Stress des Relounges bringt alle an ihre Grenzen ...

