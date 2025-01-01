Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Ein italienisches Lügenmärchen

All3MediaStaffel 6Folge 10
Ein italienisches Lügenmärchen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 10: Ein italienisches Lügenmärchen

42 Min.Ab 12

Chefkoch Gordon Ramsay ist in Long Beach, Kalifornien, unterwegs und besucht ein italienisches Restaurant, das bereits seit 54 Jahren besteht. Der Chef dieses Lokals ist Nino, ein Mann und gleichzeitig ältester Sohn des ehemaligen Gründers, der sich von niemandem - weder Bruder, Schwester noch Ramsay - etwas sagen lässt und angeblich ganz in seiner eigenen Fantasiewelt lebt. Die 78-jährige Mutter ist verzweifelt, und als Ramsay die Probleme aufzählt, wird alles komplizierter ...

