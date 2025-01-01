Familienbetrieb außer Rand und Band (1)Jetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 1: Familienbetrieb außer Rand und Band (1)
41 Min.Ab 12
Diesmal reist Gordon Ramsay nach Boston, Massachusetts, wo sich das italienische Lokal "La Galleria 33" befindet. Er möchte den sturen Besitzerinnen und Schwestern Rita und Lisa helfen, endlich ein erfolgreiche Gaststätte zu führen. Das Personal des Restaurants erzählt Gordon, dass die Schwestern gegenüber den Kunden unfreundlich sind und Lisa während der Arbeit trinkt und Rita sogar im Lokal raucht. Zudem ist das Ambiente nicht gerade einladend und das Essen katastrophal ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
