In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 13: Griechischer Stolz
41 Min.Ab 12
Heute ist Gordon Ramsay bei "Yanni's Greek Cuisine" in Washington, zu Besuch. Das Lokal wird von dem Besitzer Peter Augustio und seiner Familie betrieben. Doch leider macht Peter jeden Monat nur Verluste. Kann der Chefkoch den Grund herausfinden und der Familie helfen?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
