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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Terror am Times Square

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 09.04.2026
Terror am Times Square

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 1: Terror am Times Square

23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Im Mai 2010 wird der belebte Times Square in New York zum Schauplatz eines versuchten Verbrechens. Ein Terrorist will eine selbst gebaute Bombe in die Luft gehen lassen. Für die Ermittler des FBI beginnt ein Spiel gegen Zeit, um den Täter aufzuspüren.

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