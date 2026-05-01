Undercover unter KunstdiebenJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 11: Undercover unter Kunstdieben
25 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Das FBI geht einem schweren Kunstraub nach, der das Nationalmuseum Dänemarks um Gemälde von unschätzbarem Wert erleichterte. Dank der Berichte einiger Informanten gibt es heiße Spur zu verfolgen.
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen