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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Jagd nach Graysuit II

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 23.04.2026
Die Jagd nach Graysuit II

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 5: Die Jagd nach Graysuit II

25 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Ein Aussehen wie Max Mustermann, brandgefährlich in seiner Mission als Doppelagent: Robert Philip Hanssen war über viele Jahre für die Sowjetunion und später für Russland in den USA tätig. FBI-Ermittler Eric O'Neill wird ohne jegliche Undercover-Erfahrung auf den rätselhaften Mann angesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 4

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