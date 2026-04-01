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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Jagd nach Graysuit II

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 23.04.2026
Die Jagd nach Graysuit II

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 6: Die Jagd nach Graysuit II

24 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Der Spionageagent Eric O'Neill schleust sich in das Leben des Doppelagenten Robert Hanssen ein. Gerade als es scheint, er hätte sein Vertrauen gewonnen, nimmt das Undercover-Vorhaben eine düstere Wendung.

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