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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Scharfschütze auf der Flucht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 14vom 21.05.2026
Scharfschütze auf der Flucht

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 14: Scharfschütze auf der Flucht

24 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

1998 wird ein Hausarzt, der Abtreibungen durchführt, in seinem Zuhause erschossen. Zunächst laufen alle Ermittlungen ins Leere. Das FBI erhofft sich schließlich, durch den Einsatz eines geheimen Informanten an den Aufenthaltsort der flüchtigen Scharfschützen zu kommen.

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