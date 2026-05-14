Der FIFA-KorruptionsskandalJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 12: Der FIFA-Korruptionsskandal
23 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Im Mai 2015 kommt eine weitreichende Korruptionsaffäre rund um den Weltfußballverband FIFA ans Licht. Es geht um Geldwäsche, Bestechung und einen umstrittenen Präsidenten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen