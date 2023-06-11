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Island Life - Traumhaus gesucht

Garage gut, alles gut

HGTVFolge vom 11.06.2023
Garage gut, alles gut

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 11.06.2023: Garage gut, alles gut

22 Min.Folge vom 11.06.2023

Ein Paar mit zwei großen Hunden hat es satt, in einer Wohnung mit einem Schlafzimmer und einem Bad auf Whidbey Island eingepfercht zu sein. Als frisch verheiratetes Paar möchten sie unbedingt Platz für Besuche von Familie und Freunden haben, damit sie ihr neues Haus auf der malerischen Insel zeigen können. Sie suchen ein Haus in der Nähe des Marinestützpunkts mit einem großen Garten für die Hunde und einer großen Garage, in der er Joshua, der bei der Navy ist, eine Werkstatt einrichten kann.

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