Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 18.06.2023: Partyleben am See
22 Min.Folge vom 18.06.2023
Ein aktives Paar zieht an den Indian Lake, um mehr Zeit mit der Familie und Freunden auf ihrem Boot zu verbringen. Emily arbeitet im Gesundheitswesen und schreibt an ihrer Doktorarbeit und auch Jerry verbringt den Großteil seiner Zeit mit Arbeiten. Obwohl die beiden einen großen Familien- und Freundeskreis haben, sehen sie ihre Lieben sehr selten. Sie hoffen, dass ein Zuhause am See das ändern wird und ihnen mehr Zeit gibt, um in ihrem Zukunftsgarten große Partys zu feiern. Zum Traum der beiden gehört ein bezugsfertiges Haus mit direktem Wasserzugang.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.