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Island Life - Traumhaus gesucht

Partyleben am See

HGTVFolge vom 18.06.2023
Partyleben am See

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 18.06.2023: Partyleben am See

22 Min.Folge vom 18.06.2023

Ein aktives Paar zieht an den Indian Lake, um mehr Zeit mit der Familie und Freunden auf ihrem Boot zu verbringen. Emily arbeitet im Gesundheitswesen und schreibt an ihrer Doktorarbeit und auch Jerry verbringt den Großteil seiner Zeit mit Arbeiten. Obwohl die beiden einen großen Familien- und Freundeskreis haben, sehen sie ihre Lieben sehr selten. Sie hoffen, dass ein Zuhause am See das ändern wird und ihnen mehr Zeit gibt, um in ihrem Zukunftsgarten große Partys zu feiern. Zum Traum der beiden gehört ein bezugsfertiges Haus mit direktem Wasserzugang.

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