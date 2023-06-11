Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.06.2023: Long Beach, bitte!
22 Min.Folge vom 11.06.2023
Eine junge Marketingmanagerin ist bereit, ihr erstes Eigentum in Long Beach, NY, zu kaufen. Sie ist mit ihrer Familie in Long Beach aufgewachsen und hat diese Gegend schon immer geliebt. Sie freut sich darauf, an der Strandpromenade zu joggen und den Strand so oft wie möglich zu genießen. Mit Hilfe ihrer Mutter sucht sie nach einer Eigentumswohnung, einem Studio oder einem Apartment mit zwei Zimmern, mit einem Balkon und das alles in einer Wohnanlage mit Pool und Fitnessstudio. Für ihre hohen Ansprüche hat sie ein Budget von 300.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.