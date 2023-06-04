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Island Life - Traumhaus gesucht

Das 3-Generationen-Haus

HGTVFolge vom 04.06.2023
Das 3-Generationen-Haus

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 04.06.2023: Das 3-Generationen-Haus

22 Min.Folge vom 04.06.2023

Nach 42 Umzügen ist die Anwältin Heidi bereit, in Long Beach, New York, Wurzeln zu schlagen. Sie wird sich ihr neues Haus mit ihrer Mutter und ihrem erwachsenen Sohn teilen, deshalb brauchen die drei Generationen viel Platz, um sich individuell entfalten zu können. Außerdem hofft sie, eine Immobilie zu finden, die nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt ist, einen großen Garten für ihren Hund hat und eine große Küche für den Sonntagsbrunch bietet. Gemeinsam mit ihrem Sohn besichtigt sie tolle Anwesen, die in ihrem Budget von 600.000 Dollar liegen.

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