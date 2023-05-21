Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 21.05.2023: Strandhaus bei Mama
22 Min.Folge vom 21.05.2023
Megan und Kyle möchten ein Ferienhaus im traumhaften Kill Devil Hills kaufen. Gerade wohnen sie eine Stunde entfernt in Virginia, doch sie lieben den Kleinstadt-Vibe am Meer und möchten in spätestens fünf Jahren ihren Lebensmittelpunkt komplett dorthin verlegen. Um dies zu verwirklichen, möchten sie ein Haus mit vier Zimmern und einem offenen Grundriss finden, die sie für ein paar Jahre auch vermieten können, bevor sie endgültig umziehen. Ein eingezäunter Garten für ihre beiden Hunde ist ein Muss, und etwas Einzugsfertiges hat hohe Priorität.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.