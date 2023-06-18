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Island Life - Traumhaus gesucht

Der Volltreffer

HGTVFolge vom 18.06.2023
Der Volltreffer

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 18.06.2023: Der Volltreffer

22 Min.Folge vom 18.06.2023

Eine Mutter und ihr 22-jähriger Sohn zogen als Militärs-Familie alle zwei bis vier Jahre um und wollen sich nun auf Whidbey Island, Washington, in einem Haus niederlassen. Ginger wünscht sich vier Zimmer, zwei Bäder und eine große Küche, während ihr Sohn Steven eine Garage braucht, die er zur Werkstatt umbauen kann. Außerdem träumen sie von einem pflegeleichten Garten, eine, Ausblick aufs Wasser und die Nähe zum Wald. Findet ihr Immobilienmakler ein passendes Traumhaus für höchstens 325.000 Dollar?

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