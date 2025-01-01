jerks.
Folge 4: Pan
23 Min.Ab 12
Fahri überkommt die Idee, Teil der LGBTQ+-Szene zu werden, um sein Image aufzupolieren. Dafür lässt er sogar Christian stehen und auch Pheline wird auf die hinteren Ränge verwiesen. Christian sucht derweil nach einer Putzhilfe und braucht dringend ein neues Gewehr.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben