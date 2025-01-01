Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Pan

JoynStaffel 5Folge 4
Pan

PanJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 4: Pan

23 Min.Ab 12

Fahri überkommt die Idee, Teil der LGBTQ+-Szene zu werden, um sein Image aufzupolieren. Dafür lässt er sogar Christian stehen und auch Pheline wird auf die hinteren Ränge verwiesen. Christian sucht derweil nach einer Putzhilfe und braucht dringend ein neues Gewehr.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen