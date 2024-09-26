jerks.
Folge 6: Der Anfang
21 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Im Jahr 1989 gehen Christian und Fahri in dieselbe Schulklasse. Als der selbstbewusste Christian während einer Schulaufführung dem schüchternen Fahri aus der Patsche hilft - und Fahri später im Gegenzug die Schuld auf sich nimmt, nachdem es Christian zu weit getrieben hat - beginnt ihre Freundschaft.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
