Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Der Anfang

JoynStaffel 5Folge 6vom 26.09.2024
Der Anfang

Der AnfangJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 6: Der Anfang

21 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Im Jahr 1989 gehen Christian und Fahri in dieselbe Schulklasse. Als der selbstbewusste Christian während einer Schulaufführung dem schüchternen Fahri aus der Patsche hilft - und Fahri später im Gegenzug die Schuld auf sich nimmt, nachdem es Christian zu weit getrieben hat - beginnt ihre Freundschaft.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen