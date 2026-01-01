jerks.
Folge 10: Rehabilitation Pt. 2
19 Min.Ab 12
Das Landleben wird für Fahri und Christian immer mehr zu einer Herausforderung. Die Qualität der Theatergruppe lässt Fahri schier verzweifeln. Kurz vor der Premiere kommt es bei einem Umtrunk zu Enthüllungen, die Fahris und Christians Freundschaft auf die wohl schwerste Bewährungsprobe stellt
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben