Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Das Erwachen

JoynStaffel 5Folge 8vom 03.10.2024
Das Erwachen

Das ErwachenJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 8: Das Erwachen

26 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 16

Es ist 1991 und der jugendliche Christian versucht seinem Freund Fahri sein „erstes Mal“ zu bescheren. Denn im Gegensatz zu Christian ist Fahri noch unerfahren was Mädchen angeht. Es wird eine geheime Mission, die den ahnungslosen Fahri auf eine falsche Liebesfährte lockt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen