Folge 8: Das Erwachen
26 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 16
Es ist 1991 und der jugendliche Christian versucht seinem Freund Fahri sein „erstes Mal“ zu bescheren. Denn im Gegensatz zu Christian ist Fahri noch unerfahren was Mädchen angeht. Es wird eine geheime Mission, die den ahnungslosen Fahri auf eine falsche Liebesfährte lockt.
