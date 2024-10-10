jerks.
Folge 9: Rehabilitation Pt. 1
18 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Aus therapeutischen Gründen sind Christian und Fahri aufs Land gezogen, sie beschließen ein Jahr Enthaltsamkeit. Als Christians Frustpegel steigt, meldet Fahri sie bei der örtlichen Laien-Theatergruppe an. Während einer Essens-Einladung ihres Nachbarn machen sie eine ominöse Entdeckung.
jerks.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben