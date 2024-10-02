jerks.
Folge 7: Brusternährung
30 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Für den Sieg beim Tischtennisturnier geht Christian nicht nur einen erbitterten Konkurrenzkampf mit Tommi Schmitt ein, er lässt auch Geld springen, wenn es darum geht, Fahri bei der Stange zu halten. Denn dieser ist von Phelines neuer Liebschaft eingeschüchtert und will eigentlich aufgeben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben