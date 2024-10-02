Zum Inhalt springenBarrierefrei
jerks.

Brusternährung

Staffel 5Folge 7vom 02.10.2024
Brusternährung

jerks.

Folge 7: Brusternährung

30 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Für den Sieg beim Tischtennisturnier geht Christian nicht nur einen erbitterten Konkurrenzkampf mit Tommi Schmitt ein, er lässt auch Geld springen, wenn es darum geht, Fahri bei der Stange zu halten. Denn dieser ist von Phelines neuer Liebschaft eingeschüchtert und will eigentlich aufgeben.

