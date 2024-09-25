Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Stauffenberg

26 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 16

Fahri kann sich nicht auf sein romantisches Dinner mit Riccardo konzentrieren, weil er sich über Pheline ärgert, die in einem Podcast schlecht über ihn redet. Christian lernt Astrid kennen, mit der er beim Sex zu ungeahnten Höhepunkten kommt. Doch es liegt ein dunkler brauner Schatten über ihr…

