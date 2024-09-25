jerks.
Folge 5: Stauffenberg
26 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 16
Fahri kann sich nicht auf sein romantisches Dinner mit Riccardo konzentrieren, weil er sich über Pheline ärgert, die in einem Podcast schlecht über ihn redet. Christian lernt Astrid kennen, mit der er beim Sex zu ungeahnten Höhepunkten kommt. Doch es liegt ein dunkler brauner Schatten über ihr…
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn / ProSieben