Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 1: Die tote Boxerin
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Eine talentierte junge Boxerin wird tot im Ring gefunden. Für die Josephines Kollegen ist der Fall klar: ihre ärgste Konkurrentin ist auch die Täterin. Doch Josephine gibt sich damit nicht zufrieden und ermittelt auf sensiblerer Ebene weiter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH