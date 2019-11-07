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Josephine Klick - Allein unter Cops

Die tote Boxerin

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.11.2019
Die tote Boxerin

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 1: Die tote Boxerin

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eine talentierte junge Boxerin wird tot im Ring gefunden. Für die Josephines Kollegen ist der Fall klar: ihre ärgste Konkurrentin ist auch die Täterin. Doch Josephine gibt sich damit nicht zufrieden und ermittelt auf sensiblerer Ebene weiter.

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