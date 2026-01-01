Zum Inhalt springenBarrierefrei
Josephine Klick - Allein unter Cops

SAT.1Staffel 1Folge 3
Folge 3: Kopftuch

45 Min.Ab 12

Ein türkisches Mädchen wurde ermordet. Deren Familie steht im Mittelpunkt der Ermittlungen, denn das einst sehr offene Mädchen trug auf einmal wieder Kopftuch - und sollte in Kürze verheiratet werden. Josephine hat spürbare Aversionen gegen männliche Muslime, die ihre Frauen wie Gefangene halten. Bei einer gemeinsamen nächtlichen Observation kommen sich Fritz und Josy näher und finden eine heiße Spur ...

