Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 3: Kopftuch
45 Min.Ab 12
Ein türkisches Mädchen wurde ermordet. Deren Familie steht im Mittelpunkt der Ermittlungen, denn das einst sehr offene Mädchen trug auf einmal wieder Kopftuch - und sollte in Kürze verheiratet werden. Josephine hat spürbare Aversionen gegen männliche Muslime, die ihre Frauen wie Gefangene halten. Bei einer gemeinsamen nächtlichen Observation kommen sich Fritz und Josy näher und finden eine heiße Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© UFA FICTION GmbH