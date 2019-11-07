Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 5: Nachbarschaft
42 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Bei zwei befreundeten Paaren, die nebeneinander in einem Reihenhaus wohnen, entwickelt sich aus einer Freundschaft langsam ein sehr intimes Verhältnis. Im gegenseitigen Vertrauen beginnen sie schließlich, miteinander Sexspiele zu machen. Dabei stirbt tragischerweise eine der beiden Frauen. Josephine Klick soll sich der Sache annehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH